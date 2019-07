Times: 13 этажей под землёй — секретный советский бункер в Молдавии привлекает туристов

В Приднестровье всё более широкую популярность среди иностранных туристов получает некогда секретный бункер советской эпохи, сообщает The Times. Забытое почти на три десятилетия сооружение удачно вписывается в тенденцию к воссозданию атмосферы времён СССР, которая привлекает в регион всё больше туристов.

Даже одни из самых охраняемых секретов СССР сложно долго удерживать в тайне в эпоху социальных сетей и Instagram. Так, советский бункер в Приднестровье, о строительстве которого не знали даже жители окрестных поселений, сейчас стал одной из самых популярных туристических остановок для сотен иностранных туристов, отправляющихся в Восточную Европу, желая окунуться в атмосферу времён Советского Союза, пишет The Times.



Наряду с ещё двумя схожими сооружениями бункер строился на исходе СССР на случай ядерной катастрофы. Ожидалось, что семьи высокопоставленных советских чиновников смогут укрываться там на протяжении нескольких месяцев. Однако после распада Союза в 1991 году так и не достроенный бункер был забыт почти на 30 лет.



Несмотря на то что верхнюю часть многоуровневого объекта, затерянного в молдавских лесах, уже растащили на металлолом, последние несколько лет бункер, уходящий под землю на 13 этажей, облюбовали предприимчивые местные жители и иностранцы, сделавшие его местной достопримечательностью.



Как отмечает The Times, схожая тенденция охватила и весь регион. Не признанное даже Россией государство Приднестровская Молдавская Республика с каждым годом привлекает всё больше туристов со всего мира.



Во многом увеличению туристических потоков Приднестровье обязано причудливому сочетанию сохранившихся памятников вождю пролетариата Владимиру Ленину и советских названий улиц с высокоскоростным интернетом и суши-барами.



Дело в том, что местные жители не намерены отказываться от своего советского наследия.



«Мы начали с сельского и сельскохозяйственного туризма, но затем через два-три года мы увидели, как туристы интересуются советской историей, — отмечает председатель Агентства регионального развития Приднестровья Татьяна Яськова. — Незначительная часть жителей Приднестровья не хочет, чтобы нас считали советской территорией, они хотят, чтобы мы были современными. Но большинство людей всё устраивает. Мы не хотим бороться с нашим советским прошлым. Это наша история».



Множество местных предприятий, рассчитанных на туристов, стараются тщательно воспроизвести атмосферу советского времени. Кроме того, всё больше внимания к себе привлекают развивающиеся местные винодельческая и коньячная индустрии, пишет The Times.