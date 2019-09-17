Aroundprague: житель Праги приковал себя к памятнику Коневу в знак протеста

Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге в знак протеста против решения властей города убрать статую. Как сообщает портал Aroundprague, мужчина объяснил, что его задела ситуация с памятником, потому что его дедушка сражался во время Второй мировой войны.

16 сентября мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу на площади Интербригады в Праге. Как пишет портал Aroundprague, он объяснил, что делает это в знак протеста против решения властей города убрать статую.

Мужчина объяснил, что его задела ситуация с памятником, потому что его дедушка сражался во время Второй мировой войны.

Он добавил, что личность маршала Конева может быть противоречивой, но сами советские солдаты помогли освободить многих людей от фашизма и прошли через минные поля. «Эти люди погибли», — сказал он. Он также заявил, что он не согласен с демонтажем статуи.

«Я не пророссийский, но у меня нет никаких причин быть антироссийским. Я не проамериканский и не антиамериканский», — сказал Михал Шульц.

Полиция убедилась, что мужчина не нарушает общественный порядок. Мужчина также сказал патрулю, что не будет долго находиться у статуи, потому что утром должен идти на работу. Он сдержал своё слово и ушёл около восьми вечера.