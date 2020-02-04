СМИ: В Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова
- РИА Новости
По его данным, демонтаж барельефа был проведён активистами националистических организаций и студентами Одесского национального университета (ОНУ) имени Мечникова.
Отмечается, что противники демонтажа пытались помешать сносу барельефа.
В итоге барельеф был увезён на автомобиле.
По данным СМИ, разрешение на демонтаж дал ректор ОНУ Игорь Коваль.
Ранее Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины отказалось включать бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове в реестр памятников.