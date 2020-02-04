СМИ: В Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова

В Одессе демонтирован последний барельеф советского маршала Георгия Жукова, висевший на стене студенческого общежития. Об этом информирует портал «Думская».

По его данным, демонтаж барельефа был проведён активистами националистических организаций и студентами Одесского национального университета (ОНУ) имени Мечникова.

Отмечается, что противники демонтажа пытались помешать сносу барельефа.

В итоге барельеф был увезён на автомобиле.

По данным СМИ, разрешение на демонтаж дал ректор ОНУ Игорь Коваль.

Ранее Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины отказалось включать бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове в реестр памятников.