СМИ: В Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова

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В Одессе демонтирован последний барельеф советского маршала Георгия Жукова, висевший на стене студенческого общежития. Об этом информирует портал «Думская».
СМИ: В Одессе демонтировали последний барельеф маршала Жукова
  • РИА Новости

По его данным, демонтаж барельефа был проведён активистами националистических организаций и студентами Одесского национального университета (ОНУ) имени Мечникова.

Отмечается, что противники демонтажа пытались помешать сносу барельефа. 

В итоге барельеф был увезён на автомобиле. 

По данным СМИ, разрешение на демонтаж дал ректор ОНУ Игорь Коваль.

Ранее Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины отказалось включать бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове в реестр памятников.

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