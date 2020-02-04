На Украине отказались признавать бюст Жукова памятником

Короткая ссылка
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включать бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове в реестр недвижимых памятников, сообщил глава украинской организации «Свитанок» Вадим Поздняков.
На Украине отказались признавать бюст Жукова памятником
  • РИА Новости

«Министерство культуры Украины издало приказ №957 «О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове»... Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!» — написал он в своём Facebook, приложив копию ответа ведомства на соответствующий запрос.

В июня 2019 года бюст Жукова был снесён националистами во время митинга в Харькове. Позднее власти его восстановили.

Мэр Харькова Геннадий Кернес в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что таким образом была восстановлена история и историческая ценность Победы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить