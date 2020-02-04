На Украине отказались признавать бюст Жукова памятником
- РИА Новости
«Министерство культуры Украины издало приказ №957 «О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове»... Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть!» — написал он в своём Facebook, приложив копию ответа ведомства на соответствующий запрос.
В июня 2019 года бюст Жукова был снесён националистами во время митинга в Харькове. Позднее власти его восстановили.
Мэр Харькова Геннадий Кернес в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что таким образом была восстановлена история и историческая ценность Победы.