В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.
В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину
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«Фашизм опять вернулся на наши улицы. Если премьер-министр Украины открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, если на Украине сносятся памятники героям-освободителям и тут же открываются новые тем людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей... значит, опять началась война, и она касается каждого из нас», — цитирует его NEWSONE.

Рабинович напомнил, что война возвращается тогда, когда начинают сносить памятники победителям.

Он призвал каждого осознать это и не позволить фашизму «поднять голову».

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука из-за его выступления на концерте нацистской группы «Сокира Перуна», которая открыто демонстрирует фашистскую символику.

В июне украинские националисты снесли в Харькове бюст советского полководца, маршала Георгия Жукова.

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