Памятник русскому губернатору Баранову на Аляске убрали в музей
- РИА Новости
«Статуя была очищена, убрана с основания сегодня утром и перенесена в наш музей. Перенос прошёл благополучно», — приводит РИА Новости его слова.
В музее ожидают, что памятник будет доступен посетителям музея к концу октября.
В июле 2020 года городской совет американского города Ситка на Аляске одобрил резолюцию о переносе из центрального парка в музей статуи Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века.
Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил петицию против сноса памятника.
Подробнее — в материале RT.