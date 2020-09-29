Памятник русскому губернатору Баранову на Аляске убрали в музей

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Директор исторического музея в городе Ситка на Аляске Хэл Спэкмэн сообщил, что памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову перенесён в музей.
Памятник русскому губернатору Баранову на Аляске убрали в музей
  • РИА Новости

«Статуя была очищена, убрана с основания сегодня утром и перенесена в наш музей. Перенос прошёл благополучно», — приводит РИА Новости его слова.

В музее ожидают, что памятник будет доступен посетителям музея к концу октября.

В июле 2020 года городской совет американского города Ситка на Аляске одобрил резолюцию о переносе из центрального парка в музей статуи Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века.

Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил петицию против сноса памятника.

Подробнее — в материале RT.

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