В США собирают подписи против сноса памятника русскому правителю Аляски
«Мы считаем, что снос статуи — это стирание нашего российского исторического наследия», — говорится в сообщении на сайте организации.
Отмечается, что группа жителей Ситки выступила с предложением демонтировать монумент.
Александр Баранов был первым русским губернатором Аляски, памятник ему расположен в историческом центре города Ситка.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в стране полностью прекратился вандализм по отношению к памятникам, после того как он ввёл десятилетние тюремные сроки за подобные преступления.