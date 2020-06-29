В США собирают подписи против сноса памятника русскому правителю Аляски

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Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил петицию против сноса памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову в городе Ситка.
В США собирают подписи против сноса памятника русскому правителю Аляски

«Мы считаем, что снос статуи — это стирание нашего российского исторического наследия», — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что группа жителей Ситки выступила с предложением демонтировать монумент.

Александр Баранов был первым русским губернатором Аляски, памятник ему расположен в историческом центре города Ситка.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в стране полностью прекратился вандализм по отношению к памятникам, после того как он ввёл десятилетние тюремные сроки за подобные преступления.

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