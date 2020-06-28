Трамп заявил, что вандализм по отношению к памятникам прекратился

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране полностью прекратился вандализм по отношению к памятникам после того, как он ввёл десятилетние тюремные сроки за подобные преступления.

«После введения жёсткого десятилетнего тюремного заключения для тех, кто оскверняет памятники, статуи и так далее, и после того, как многих начали арестовывать по всей стране, акты вандализма полностью прекратились», — написал Трамп в Twitter.

Since imposing a very powerful 10 year prison sentence on those that Vandalize Monuments, Statues etc., with many people being arrested all over our Country, the Vandalism has completely stopped. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Ранее американский президент подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.

Он также заявил, что вандализм во время протестов в Вашингтоне будет караться десятилетними сроками в тюрьме.

28 июня в США предъявили обвинения четверым участникам протеста, которые попытались свалить с постамента статую седьмого президента Соединённых Штатов Эндрю Джексона около Белого дома.

Как отметил прокурор Вашингтона Майкл Шервин, такой обвинительный акт должен послужить предупреждением для тех, кто решит осквернить памятники, «украшающие столицу».