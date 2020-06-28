В США предъявили обвинения пытавшимся свалить статую Эндрю Джексона
- Reuters
Об этом пишет The New York Post.
Четыре человека обвиняются в попытке уничтожения федеральной собственности.
Как отметил прокурор Вашингтона Майкл Шервин, такой обвинительный акт должен послужить предупреждением для тех, кто решит осквернить памятники, «украшающие столицу».
«Ваше жестокое преступное поведение недопустимо», — сказал он.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о защите памятников в США, предусматривающий тюремные сроки за вандализм.
Он также заявил, что вандализм во время протестов в Вашингтоне будет караться десятилетними сроками в тюрьме.