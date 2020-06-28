«Не имеет к праву никакого отношения»: в МИД РФ ответили на слова главы района Прага-6 о монументе Коневу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила высказывание главы района Прага-6 о сносе памятника советскому маршалу Коневу. Ранее чешский чиновник заявил, что в сложившейся вокруг монумента ситуации якобы «виновата Россия». Захарова указала, что местонахождение памятника регулировалось правовыми актами, а последующие события являются «вознёй», которая не имеет никакого отношения к праву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления чешской стороны о сносе памятника маршалу Коневу в Праге. В беседе с РИА Новости Захарова указала на правовую сторону этого вопроса.

«Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — заключила представитель российского МИД.

Ранее глава района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу «виновата Россия».

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По мнению чешского чиновника, к этому исходу якобы привёл отказ посольства РФ в Чехии разместить монумент на своей территории.

«Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надёжно защищён, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник», — сказал чешский чиновник в беседе с изданием Info.cz.

Он выразил мнение, что «памятник мог бы преспокойно стоять на своём месте», если бы Россия «не начала то, что начала».

Напомним, что монумент советскому военачальнику Ивану Коневу установили в чешской столице 9 мая 1980 года в знак благодарности Красной армии, освободившей город от нацистов в 1945 году. Именно войска 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева сыграли ключевую роль в этой операции. В начале апреля 2020 года монумент был демонтирован по решению местных властей.

Российское посольство в Праге назвало тогда действия администрации района «расправой». В дипмиссии указали, что памятник сняли в канун 75-летия Победы над нацизмом.

«Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений», — констатировали дипломаты.

Вскоре российский Следственный комитет завёл уголовное дело по факту этих событий. Позднее решение пражских властей осудил и президент страны Милош Земан.

«Это глупость, которую совершили наши ничем не примечательные (муниципальные. — RT) политики», — цитирует его ТАСС.

По мнению Земана, с помощью демонтажа памятника местные власти хотели привлечь к себе внимание общественности.

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров указал на странности в поведении чешской стороны и высказался в пользу восстановления монумента. В интервью РБК министр объяснил, что до последнего времени чешская сторона подтверждала, что памятник Коневу находился в реестре Минобороны Чехии.

«И вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят: вы знаете, это не наша собственность, это собственность этого старосты», — отметил он, подчеркнув, что «обязательство никуда не делось и памятник должен быть восстановлен».

«Негатив со стороны значительной части чешского сообщества»

Комментируя новые высказывания главы района Прага-6, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что чешский чиновник решил «встроиться в ряды борцов со всем российским».

«Тот негатив, который он получил после своих решений и действий, причём негатив как со стороны России, так и со стороны, я уверен, значительной части чешского сообщества, вынуждает его оправдываться. Памятник поставлен освободителю Праги. Конев не допустил разрушения города», — отметил сенатор в беседе с RT.

Он напомнил, что решение об установке монумента власти принимали в то время, когда объективно оценивали роль маршала Конева и роль советских войск в победе над немецко-фашистскими захватчиками.

«Надо уважать не только интересы Российской Федерации, а уважать необходимо интересы своих соотечественников. Вообще, война с памятниками — вещь очень недостойная. Человек, который не уважает свою историю, который не уважает деяния своих предшественников, не заслуживает уважения как такового», — подытожил сенатор.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек полагает, что выступивший против памятника Коневу пражский староста оказался «одним из символов неблагодарности по отношению к советским солдатам, освободившим Прагу без разрушения исторических зданий и памятников архитектуры».