«Не имеет к праву никакого отношения»: в МИД РФ ответили на слова главы района Прага-6 о монументе Коневу
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления чешской стороны о сносе памятника маршалу Коневу в Праге. В беседе с РИА Новости Захарова указала на правовую сторону этого вопроса.
«Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — заключила представитель российского МИД.
Ранее глава района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу «виновата Россия».
По мнению чешского чиновника, к этому исходу якобы привёл отказ посольства РФ в Чехии разместить монумент на своей территории.
«Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надёжно защищён, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник», — сказал чешский чиновник в беседе с изданием Info.cz.
Он выразил мнение, что «памятник мог бы преспокойно стоять на своём месте», если бы Россия «не начала то, что начала».
Напомним, что монумент советскому военачальнику Ивану Коневу установили в чешской столице 9 мая 1980 года в знак благодарности Красной армии, освободившей город от нацистов в 1945 году. Именно войска 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева сыграли ключевую роль в этой операции. В начале апреля 2020 года монумент был демонтирован по решению местных властей.
Российское посольство в Праге назвало тогда действия администрации района «расправой». В дипмиссии указали, что памятник сняли в канун 75-летия Победы над нацизмом.
«Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений», — констатировали дипломаты.
Вскоре российский Следственный комитет завёл уголовное дело по факту этих событий. Позднее решение пражских властей осудил и президент страны Милош Земан.
«Это глупость, которую совершили наши ничем не примечательные (муниципальные. — RT) политики», — цитирует его ТАСС.
По мнению Земана, с помощью демонтажа памятника местные власти хотели привлечь к себе внимание общественности.
Позднее глава российского МИД Сергей Лавров указал на странности в поведении чешской стороны и высказался в пользу восстановления монумента. В интервью РБК министр объяснил, что до последнего времени чешская сторона подтверждала, что памятник Коневу находился в реестре Минобороны Чехии.
«И вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят: вы знаете, это не наша собственность, это собственность этого старосты», — отметил он, подчеркнув, что «обязательство никуда не делось и памятник должен быть восстановлен».
«Негатив со стороны значительной части чешского сообщества»
Комментируя новые высказывания главы района Прага-6, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что чешский чиновник решил «встроиться в ряды борцов со всем российским».
«Тот негатив, который он получил после своих решений и действий, причём негатив как со стороны России, так и со стороны, я уверен, значительной части чешского сообщества, вынуждает его оправдываться. Памятник поставлен освободителю Праги. Конев не допустил разрушения города», — отметил сенатор в беседе с RT.
Он напомнил, что решение об установке монумента власти принимали в то время, когда объективно оценивали роль маршала Конева и роль советских войск в победе над немецко-фашистскими захватчиками.
«Надо уважать не только интересы Российской Федерации, а уважать необходимо интересы своих соотечественников. Вообще, война с памятниками — вещь очень недостойная. Человек, который не уважает свою историю, который не уважает деяния своих предшественников, не заслуживает уважения как такового», — подытожил сенатор.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек полагает, что выступивший против памятника Коневу пражский староста оказался «одним из символов неблагодарности по отношению к советским солдатам, освободившим Прагу без разрушения исторических зданий и памятников архитектуры».
«Поэтому монумент маршалу Коневу любой порядочный человек или руководитель должен был оберегать и всячески за ним ухаживать. И вот сейчас он, что называется, решил устроить пляски на костях», — заключил депутат.
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