МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос в Праге памятника советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу — освободителю Освенцима и Чехословакии — может стать долгосрочным раздражителем в отношениях между Чехией и Россией и не останется без ответа Москвы, сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что памятник был установлен в 1980 году по инициативе самих жителей Праги.

«Особенно вопиющим этот акт политческого вандализма выглядит потому, что совершён накануне 75-летия окончания Второй мировой войны, точку в которой на европейском театре боевых действий Красная армия поставила в Праге», — сказала представитель МИД.

По словам Захаровой, совершённое в чешской столице способно стать долгосрочным раздражителем в двусторонних отношениях «и, без сомнения, не останется без ответа».

3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу.

После этого Ондржей Коларж, глава столичного муниципалитета Praha 6, где находился монумент, написал на своей странице в Facebook, что в период карантина на памятнике «не было медицинской маски», а «правила применяются ко всем одинаково».

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил Следственный комитет привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

Дочь Конева Наталья выступила за возвращение в Россию снесённого в Праге памятника полководцу. По словам женщины, возвращение памятника в Россию является её мечтой.