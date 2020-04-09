МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
- РИА Новости
Она напомнила, что памятник был установлен в 1980 году по инициативе самих жителей Праги.
«Особенно вопиющим этот акт политческого вандализма выглядит потому, что совершён накануне 75-летия окончания Второй мировой войны, точку в которой на европейском театре боевых действий Красная армия поставила в Праге», — сказала представитель МИД.
По словам Захаровой, совершённое в чешской столице способно стать долгосрочным раздражителем в двусторонних отношениях «и, без сомнения, не останется без ответа».
3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу.
После этого Ондржей Коларж, глава столичного муниципалитета Praha 6, где находился монумент, написал на своей странице в Facebook, что в период карантина на памятнике «не было медицинской маски», а «правила применяются ко всем одинаково».
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил Следственный комитет привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.
Дочь Конева Наталья выступила за возвращение в Россию снесённого в Праге памятника полководцу. По словам женщины, возвращение памятника в Россию является её мечтой.