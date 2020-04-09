Дочь маршала Конева намерена вернуть на родину памятник полководцу
- globallookpress.com
«Мы, члены семьи Ивана Степановича Конева, начали сбор подписей за то, чтобы вернуть памятник домой», — приводит РИА Новости её слова.
Уточняется, что сбор подписей ведётся на платформе Change.org.
По словам дочери Конева, возвращение памятника в Россию является для неё мечтой.
«Я об этом не говорила раньше, потому что была надежда, что памятник останется в Праге на своём месте, где он находился несколько десятков лет», — заявила она.
Демонтаж памятника был произведён 4 апреля, при этом глава местного муниципалитета Ондржей Коларж в соцсетях сопроводил эту новость оскорбительными высказываниями.