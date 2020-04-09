Дочь маршала Конева намерена вернуть на родину памятник полководцу

Короткая ссылка
Дочь советского маршала Ивана Конева Наталья выступила за возвращение в Россию снесённого в Праге памятника полководцу.
Дочь маршала Конева намерена вернуть на родину памятник полководцу
  • globallookpress.com

«Мы, члены семьи Ивана Степановича Конева, начали сбор подписей за то, чтобы вернуть памятник домой», — приводит РИА Новости её слова.

Уточняется, что сбор подписей ведётся на платформе Change.org.

По словам дочери Конева, возвращение памятника в Россию является для неё мечтой.

«Я об этом не говорила раньше, потому что была надежда, что памятник останется в Праге на своём месте, где он находился несколько десятков лет», — заявила она.

Демонтаж памятника был произведён 4 апреля, при этом глава местного муниципалитета Ондржей Коларж в соцсетях сопроводил эту новость оскорбительными высказываниями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить