Шойгу направил в СК обращение из-за сноса памятников за рубежом

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Шойгу направил обращение... Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан», — говорится в заявлении.

По словам министра, в последнее время всё чаще официальные представители зарубежных стран пытаются «фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков».

Примером подобного сноса мемориалов и попыток фальсификации истории он назвал недавний демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

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