Шойгу направил в СК обращение из-за сноса памятников за рубежом
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Об этом сообщает Минобороны России.
«Шойгу направил обращение... Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан», — говорится в заявлении.
По словам министра, в последнее время всё чаще официальные представители зарубежных стран пытаются «фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков».
Примером подобного сноса мемориалов и попыток фальсификации истории он назвал недавний демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
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