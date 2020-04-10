СК возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Чехии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Коневу в Праге.
СК возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Чехии
  • Reuters

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Осквернение символов воинской славы России, совершённое публично», — говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что 3 апреля памятник Ивану Коневу был осквернён: группа людей сняла статую с постамента при помощи крана и канатов, также были сбиты памятные надписи.

«Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договорённостей с Российской Федерацией, продемонстрировав своё пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — заявили в СК.

Ранее в МИД Чехии прокомментировали решение властей Праги о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. В ведомстве заявили, что «перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией». Отмечается, что, если Чехия перенесёт памятник маршалу в другое «достойное место», в частности в Музей ХХ века, который планируется создать в Праге, это не будет нарушением Договора о дружественных отношениях с Россией от 1996 года.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обратился к СК с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, а также попросил коллегу из Чехии Любомира Метнара передать постамент Москве.

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