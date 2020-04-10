В МИД Чехии прокомментировали решение о сносе памятника маршалу Коневу

В МИД Чехии прокомментировали решение властей Праги о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

«Перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией», — цитирует пресс-секретаря МИД Чехии Зузану Штихову ТАСС.

Она отметила, что, если Чехия перенесёт памятник маршалу в другое «достойное место», в частности в Музей ХХ века, который планируется создать в Праге, это не будет нарушением Договора о дружественных отношениях с Россией от 1996 года.

3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу.

Позднее Ондржей Коларж, глава столичного муниципалитета Прага-6 написал на своей странице в Facebook, что в период карантина на памятнике «не было медицинской маски», а «правила применяются ко всем одинаково».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил СК привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, а также попросил коллегу из Чехии Любомиру Метнару передать постамент Москве.

В МИД России пообещали, что снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа.