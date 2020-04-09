Шойгу попросил Чехию передать России памятник маршалу Коневу

Министр обороны России написал письмо коллеге из Чехии Любомиру Метнару, в котором попросил о передаче Москве снесённого в Праге с постамента памятника маршалу Ивану Коневу.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо российского министра, опубликованное Коммунистической партией Чехии и Моравии.

Шойгу в послании выразил сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые «накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов — маршалу Ивану Степановичу Коневу».

Он напомнил об огромной цене, которую заплатил СССР за освобождение Европы от нацизма. Например, только в Пражской стратегической операции погибли и были ранены более 50 тыс. человек.

«Мы не можем остаться безучастными к отстранению памятника маршалу Ивану Коневу. Прошу вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить», — цитирует агентство обращение главы оборонного ведомства.

3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу. После этого Ондржей Коларж, глава столичного муниципалитета Прага-6, где находился монумент, написал на своей странице в Facebook, что в период карантина на памятнике «не было медицинской маски», а «правила применяются ко всем одинаково».

Сергей Шойгу попросил Следственный комитет привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам.

Как отметили в МИД России, снос памятника может стать долгосрочным раздражителем в отношениях между Чехией и Россией и не останется без ответа Москвы.

В свою очередь, дочь Конева Наталья выступила за возвращение памятника в Россию.