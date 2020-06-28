Захарова отреагировала на слова главы Праги-6 о сносе памятника Коневу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего снос памятника маршалу Ивану Коневу, о якобы ответственности России за демонтаж статуи.

Как ранее заявил Коларж в беседе с Parlamentni Listy, за снос памятника якобы ответственна Россия из-за отказа российского посольства в Чехии разместить монумент на своей территории.

«Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надёжно защищён, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник», — сказал чешский чиновник.

Он также заявил, что «памятник мог бы преспокойно стоять на своём месте», если бы Россия «не начала то, что начала».

При этом Захарова отметила, что нахождение памятника «регулировалось правовыми актами».

«Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — сказала она ТАСС, комментируя заявления Коларжа.

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу. Позднее СК России возбудил по данному факту дело.

В МИД Чехии при этом заявили, что решение властей Праги о сносе памятника Коневу и его возможном перемещении в будущий музей не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что памятник советскому маршалу в Праге должен быть восстановлен.