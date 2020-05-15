Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.

Министр объяснил, что до последнего времени чешская сторона подтверждала, что памятник Коневу находился в реестре Минобороны Чехии.

«И вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят: вы знаете, это не наша собственность, это собственность этого старосты», — отметил он.

Лавров назвал это неприемлемым. По его мнению, «чешским коллегам на предстоящих консультациях придётся очень серьёзно объясняться» по поводу того, «как они собираются исправить эту ситуацию».

Глава МИД подчеркнул, что «обязательство никуда не делось и памятник должен быть восстановлен».

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу по распоряжению властей района Прага-6. МИД России пообещал, что данное действие не останется без ответа. 10 апреля Следственный комитет России возбудил дело в связи со сносом монумента.

Чешский президент Милош Земан заявил, что снос памятника был глупостью муниципальных политиков.