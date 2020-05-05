Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

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Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков. Об этом он сообщил Чешскому радио.
Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
  • Reuters

«Это глупость, которую совершили наши ничем не примечательные (муниципальные. — RT) политики», — цитирует его ТАСС.

Земан считает, что муниципальные политики хотели с помощью демонтажа памятника привлечь к себе внимание общественности. 

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу. МИД России пообещал, что данное действие не останется без ответа.

10 апреля СК возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Чехии.

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