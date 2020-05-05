Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
- Reuters
«Это глупость, которую совершили наши ничем не примечательные (муниципальные. — RT) политики», — цитирует его ТАСС.
Земан считает, что муниципальные политики хотели с помощью демонтажа памятника привлечь к себе внимание общественности.
3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу. МИД России пообещал, что данное действие не останется без ответа.
10 апреля СК возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Чехии.