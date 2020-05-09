В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

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В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
  • Демонтаж памятника И.С. Коневу в Праге
  • Reuters

«На пьедестал, где недавно находилась скульптура маршала Конева, кто-то установил унитаз», — приводит ТАСС слова представителя чешской полиции Яна Данека.

Он отметил, что правоохранительные органы ведут расследование.

Отмечается, что вандалы осквернили памятник в ночь или утром 9 мая.

О происшествии в полицию сообщил мужчина, который в День Победы пришёл возложить букет цветов к месту, где находился памятник.

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу по распоряжению властей района Praha-6. МИД России пообещал, что данное действие не останется без ответа.

10 апреля СК России возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Чехии.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу в Праге был глупостью муниципальных политиков

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