В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
- Демонтаж памятника И.С. Коневу в Праге
- Reuters
«На пьедестал, где недавно находилась скульптура маршала Конева, кто-то установил унитаз», — приводит ТАСС слова представителя чешской полиции Яна Данека.
Он отметил, что правоохранительные органы ведут расследование.
Отмечается, что вандалы осквернили памятник в ночь или утром 9 мая.
О происшествии в полицию сообщил мужчина, который в День Победы пришёл возложить букет цветов к месту, где находился памятник.
3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу по распоряжению властей района Praha-6. МИД России пообещал, что данное действие не останется без ответа.
10 апреля СК России возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Чехии.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу в Праге был глупостью муниципальных политиков.