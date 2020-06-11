В МИД считают крайней мерой выкуп у Чехии снесённого памятника Коневу

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Выкуп у Чехии снесённого в Праге монумента советскому маршалу Ивану Коневу рассматривается Москвой как крайняя мера, так как памятники сохраняют свой смысл в привязке к местам исторических событий, в честь которых они установлены, заявил первый замглавы МИД России Владимир Титов.
В МИД считают крайней мерой выкуп у Чехии снесённого памятника Коневу
  • РИА Новости

Он напомнил, что власти Праги нарушили положение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, которое предусматривает обязательство сторон обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений.

«Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, упрятать его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее, считаем глумлением над памятью об освободителях Праги», — цитирует Титова РИА Новости.

Он отметил, что памятники сохраняют своё значение «в привязке к тем местам, где происходили исторические события, в честь которых они установлены».

«Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры... Но не исключены любые варианты в условиях, когда местные и центральные власти отказываются от разрешения ситуации», — добавил представитель МИД России.

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу. Позднее СК России возбудил по данному факту дело.

В МИД Чехии при этом заявили, что решение властей Праги о сносе памятника Коневу и его возможном перемещении в будущий музей не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что памятник советскому маршалу в Праге должен быть восстановлен.

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