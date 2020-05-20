Минобороны Чехии отказалось передать России снесённый памятник Коневу

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Министр обороны Чехии Лубомир Метнар отказал российскому коллеге Сергею Шойгу в просьбе передать Москве снесённый в Праге памятник маршалу Ивану Коневу.
Минобороны Чехии отказалось передать России снесённый памятник Коневу
  • globallookpress.com

«Памятник не является собственностью министерства обороны. Он не находился на территории принадлежащих ему земельных участков. Его, согласно юридическим нормам, нельзя было включить в категорию военных захоронений», — приводит фрагмент ответного письма Метнара Шойгу ČTK.

Как пояснили в чешском Минобороны, решение о демонтаже памятника Коневу принимал муниципалитет района Прага-6, в чью компетенцию входит управление мемориалом.

«Исходя из действующего законодательства, Минобороны Чехии не имеет права вмешиваться в права собственника район Прага-6, в компетенцию которого входит управление мемориалом, а значит и не вправе решать (вопрос. — RT) о его возможной передаче России», — подчеркнули там.

В то же время министр обороны Чехии заверил, что страна чтит память павших при освобождении Чехословакии воинов Красной армии и обеспечивает надлежащий уход за почти 4000 воинскими захоронениями советских солдат.

«Я считаю, что эти (чешско-российские. — RT) консультации могли бы стать позитивным стимулом для двустороннего сотрудничества по уходу за военными могилами», — добавил он.

Ранее МИД Чехии предложил России в духе двустороннего Договора о сотрудничестве от 1993 года обсудить сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях, включая споры о памятнике маршалу Коневу.

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обратился к СК с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, а также попросил Метнара передать постамент Москве.

Позднее СК России возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Чехии.

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