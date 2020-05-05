МИД Чехии предложил России обсудить сложности во взаимоотношениях

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что чешская сторона предложила МИД России в духе двустороннего Договора о сотрудничестве от 1993 года обсудить сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях, включая споры о памятнике маршалу Ивану Коневу.
МИД Чехии предложил России обсудить сложности во взаимоотношениях
  • Reuters

Об этом, как передаёт РИА Новости, Петршичек заявил в ходе выступления перед депутатами чешского парламента.

«Политизация этих тем может быть контрпродуктивной. Прошу вас, дайте простор дипломатии», — сообщил он. 

Также он заявил, что обращение в форме ноты с предложением о проведении консультаций было направлено России впервые за время действия Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях, подписанного в 1993 году. 

В свою очередь, в посольстве России в Праге подтвердили получение соответствующего обращения от чешского внешнеполитического ведомства.

«Посольство России в Праге подтверждает получение данного обращения МИД Чехии, которое соответствующим образом передано в МИД России», — сказал представитель дипмиссии. 

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу. МИД России пообещал, что данное действие не останется без ответа.

Позже власти Чехии заявили о готовности к переговорам с Москвой о передаче памятника Коневу.

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