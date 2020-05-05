МИД Чехии предложил России обсудить сложности во взаимоотношениях

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что чешская сторона предложила МИД России в духе двустороннего Договора о сотрудничестве от 1993 года обсудить сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях, включая споры о памятнике маршалу Ивану Коневу.

Об этом, как передаёт РИА Новости, Петршичек заявил в ходе выступления перед депутатами чешского парламента.

«Политизация этих тем может быть контрпродуктивной. Прошу вас, дайте простор дипломатии», — сообщил он.

Также он заявил, что обращение в форме ноты с предложением о проведении консультаций было направлено России впервые за время действия Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях, подписанного в 1993 году.

В свою очередь, в посольстве России в Праге подтвердили получение соответствующего обращения от чешского внешнеполитического ведомства.

«Посольство России в Праге подтверждает получение данного обращения МИД Чехии, которое соответствующим образом передано в МИД России», — сказал представитель дипмиссии.

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу. МИД России пообещал, что данное действие не останется без ответа.

Позже власти Чехии заявили о готовности к переговорам с Москвой о передаче памятника Коневу.