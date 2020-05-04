МИД России предложил Чехии механизмы диалога для защиты памятников
- РИА Новости
«Предлагаем чешским партнёрам задействовать механизмы двустороннего диалога... для выполнения обязательств властей по защите памятников», — говорится в сообщении.
Как отмечается, отказ от этого «усугубит и без того тяжёлую атмосферу» российско-чешских отношений.
Ранее чешские власти заявили о готовности к переговорам с Москвой о передаче памятника Коневу, который демонтировали в начале апреля.
Российское внешнеполитическое ведомство пообещало, что действия Праги не останутся без ответа.