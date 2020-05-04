МИД России предложил Чехии механизмы диалога для защиты памятников

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Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для защиты памятников, сообщает российский МИД.
МИД России предложил Чехии механизмы диалога для защиты памятников
  • РИА Новости

«Предлагаем чешским партнёрам задействовать механизмы двустороннего диалога... для выполнения обязательств властей по защите памятников», — говорится в сообщении.

Как отмечается, отказ от этого «усугубит и без того тяжёлую атмосферу» российско-чешских отношений.

Ранее чешские власти заявили о готовности к переговорам с Москвой о передаче памятника Коневу, который демонтировали в начале апреля.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало, что действия Праги не останутся без ответа.

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