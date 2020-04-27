Чехия готова к переговорам с Россией о передаче памятника Коневу

Чехия готова к переговорам с Россией о передаче российской стороне памятника маршалу Ивану Коневу, который в начале апреля демонтировали в Праге.

Об этом министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил в интервью газете Hospodářské noviny.

По его словам, с позиции МИД Чехии важно, чтобы выполнялись обязательства договора о дружественных отношениях с Россией от 1993 года. По словам Петршичека, в документе «не говорится о том, где памятник должен быть размещён, но предусматриваются достойное обращение и охрана памятника от повреждений».

«Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с Россией о перемещении памятника (маршалу Коневу) на её территорию, мы открыты для этого», — приводит слова министра РИА Новости.

3 апреля в Праге был проведён демонтаж памятника маршалу Коневу. Российское внешнеполитическое ведомство пообещало, что это не останется без ответа.

10 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам «осквернения символов воинской славы России, совершённого публично».