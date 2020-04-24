Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. По его словам, таким образом политики местного масштаба «вымещают свой комплекс неполноценности».

«Решение снести памятник маршалу Коневу в Праге принимали политики местного масштаба, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого, оскорбляя тем самым и россиян, и чешских патриотов, которые боролись с нацизмом, оскорбляют своих предков, которые цветами встречали освободителей — солдат маршала Конева», — сказал Мединский во время онлайн-лекции студентам МГИМО, его слова приводит РИА Новости.

Чтобы бороться с этим, отметил Мединский, российская сторона будет рассказывать историческую правду, «как было на самом деле, вести более активную информационную политику».

Он напомнил, что памятник Коневу в Чехии изготовили сами власти Праги и установили в знак благодарности за освобождение города, а благодаря маршалу столицу удалось освободить без значительных разрушений.

3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. В МИД России пообещали, что это не останется без ответа.

В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам «осквернения символов воинской славы России, совершённого публично».

В свою очередь, в МИД Чехии заявили, что «перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией».

Там добавили, что если Чехия перенесёт памятник маршалу в другое «достойное место», например в Музей ХХ века, который планируется создать в Праге, то это не будет нарушением Договора о дружественных отношениях с Россией от 1996 года.

Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила американская фирма Squire Patton Boggs.

На обращения российских дипломатов в офисе компании в Вашингтоне никто не ответил.