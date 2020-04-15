Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.

«По сообщениям противников ликвидации мемориала, доклад с обоснованием соответствующего решения подготовила американская фирма Squire Patton Boggs», — цитирует его пресс-служба российского посольства в Facebook.

По словам Антонова, на обращения российских дипломатов в офис Squire Patton Boggs в Вашингтоне никто не ответил.

«По всей видимости, им есть, что скрывать», — заявил он.

Также Антонов выразил надежду, что «истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена».

3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника.