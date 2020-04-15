Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу
- globallookpress.com
«По сообщениям противников ликвидации мемориала, доклад с обоснованием соответствующего решения подготовила американская фирма Squire Patton Boggs», — цитирует его пресс-служба российского посольства в Facebook.
По словам Антонова, на обращения российских дипломатов в офис Squire Patton Boggs в Вашингтоне никто не ответил.
«По всей видимости, им есть, что скрывать», — заявил он.
Также Антонов выразил надежду, что «истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена».
3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника.