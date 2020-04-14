Лавров назвал циничными действия властей Праги из-за памятника Коневу

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ прокомментировал ситуацию с демонтажем в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Лавров назвал циничными действия властей Праги из-за памятника Коневу
  • Pixabay

«Действия этого муниципалитета в Праге иначе как циничными и возмутительными назвать трудно, они противоречат договору, который мы с Чешской Республикой подписали», — сказал Лавров.

Он отметил, что заявления властей Чехии о том, что положения этого договора не были нарушены, — «от лукавого».

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Коневу в Праге.

В свою очередь, в МИД Чехии прокомментировали решение властей Праги о сносе памятника Коневу. В ведомстве заявили, что «перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией».

Отмечается, что если Чехия перенесёт памятник маршалу в другое «достойное место», например в Музей ХХ века, который планируется создать в Праге, то это не будет нарушением Договора о дружественных отношениях с Россией от 1996 года.

3 апреля в чешской столице демонтировали памятник Коневу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить