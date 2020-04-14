Лавров назвал циничными действия властей Праги из-за памятника Коневу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ прокомментировал ситуацию с демонтажем в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

«Действия этого муниципалитета в Праге иначе как циничными и возмутительными назвать трудно, они противоречат договору, который мы с Чешской Республикой подписали», — сказал Лавров.

Он отметил, что заявления властей Чехии о том, что положения этого договора не были нарушены, — «от лукавого».

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Коневу в Праге.

В свою очередь, в МИД Чехии прокомментировали решение властей Праги о сносе памятника Коневу. В ведомстве заявили, что «перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией».

Отмечается, что если Чехия перенесёт памятник маршалу в другое «достойное место», например в Музей ХХ века, который планируется создать в Праге, то это не будет нарушением Договора о дружественных отношениях с Россией от 1996 года.

3 апреля в чешской столице демонтировали памятник Коневу.