Мемориальные комплексы: как в НАТО защищают инициаторов сноса памятника маршалу Коневу в Чехии

Генсек НАТО поддержал чешских чиновников, которые инициировали снос памятника советскому маршалу Коневу, установку монумента власовцам в Праге, а также переименование площади перед российским посольством. Сейчас этих политиков охраняет полиция — якобы из-за угроз со стороны России. По мнению Йенса Столтенберга, чиновники, избранные на свои посты демократическим путём, имеют право на такие решения. Раздувание мифической «российской угрозы» призвано подхлестнуть русофобские настроения в чешском обществе, отмечают эксперты. По их мнению, руководство НАТО, защищающее «демократические принципы» в Чехии, по сути, поддерживает переписывание истории Второй мировой войны и преследует собственные политические цели.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил в поддержку главы пражского района Praha 6 Ондржея Коларжа, находящегося под охраной полиции из-за якобы существующей для него угрозы с российской стороны.

Ранее чешский чиновник инициировал снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Помимо Коларжа, также под охраной полиции находятся глава Праги Зденек Гржиб, с подачи которого площадь перед российским посольством в чешской столице была переименована в честь российского оппозиционера Бориса Немцова, а также староста окраинного района Праги Ржепорые Павел Новотный, который реализовал свои планы по установке мемориала власовцам.

В интервью общественному телевидению Чешской Республики генсек НАТО заявил, что политики на выборных должностях имеют право принимать те решения, которые они считают правильными. Комментируя демонтаж памятника Коневу и обвинения в адрес России, Столтенберг отметил, что использование угроз способно подорвать мандат политиков на принятие демократических решений, а это неприемлемо.

«Любого рода стремление использовать силу и угрозы для запугивания законно избранных народных представителей, по сути, является попыткой разрушить сами устои демократии. Вот почему на это необходимо реагировать решительно и ясно дать понять, что подобные шаги совершенно неприемлемы», — подчеркнул генсек НАТО.

Йенс Столтенберг

© Francois Lenoir/Reuters

«Демократические» спекуляции

Напомним, памятник советскому военачальнику Ивану Коневу был установлен в чешской столице 9 мая 1980 года в знак благодарности Красной армии, освободившей город от гитлеровской оккупации в 1945 году. Ключевую роль в этой операции сыграли войска 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева.

Однако в начале апреля 2020 года монумент был демонтирован по решению местных властей. Российское посольство в Праге назвало тогда действия администрации района Praha 6 «расправой».

Вскоре чешский журнал Respekt опубликовал материал, в котором Москве приписывались планы покушения на чешских политиков, причастных к сносу памятника. Издание со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в Прагу якобы прибыл некий «человек с российским дипломатическим паспортом», который представлял угрозу для чиновников, ответственных за демонтаж монумента и переименование площади перед российским посольством.

Правительство Чехии напрямую эти обвинения не подтвердило, хотя премьер-министр Андрей Бабиш, комментируя публикацию, заявил о невозможности вмешательства в политические дела страны.

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6 мая Коларж направил открытое письмо главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, в котором пожаловался на «неадекватную реакцию» Москвы на снос памятника маршалу Коневу.

«Уважаемая госпожа председатель, прошу и призываю вас принять решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо», — написал Коларж.

Политик уверен в том, что Россия пытается вмешаться во внутренние дела Чехии, действуя через социальные сети и «дезинформационные сайты», которые якобы призывают чехов к расправе над инициаторами демонтажа памятника. По мнению Коларжа, Россия продолжает курс Советского Союза, а уступки Москве могут привести к «краху либеральной демократии».

Как отмечают эксперты, заявления самого Коларжа, а также поддержавшего его генсека НАТО о «демократичности» решения о сносе памятника советскому маршалу являются в значительной мере лукавством. Такого мнения, в частности, придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«На самом деле похоже на то, что в данном случае речь идёт не о защите демократии и праве чешского народа определять свою политику, а о попытке найти оправдание безнравственному решению, которое принял Ондржей Коларж», — отметил Шаповалов в беседе с RT.

«Неоднозначное историческое явление»

Спустя месяц после демонтажа памятника Ивану Коневу в Праге также были установлены мемориальная доска и памятник, посвящённые военнослужащим сотрудничавшей с гитлеровским режимом Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова.

Памятник, установленный власовцам в Праге

globallookpress.com

© Libor Sojka/CTK

Однако в настоящее время некоторые политики в Чехии культивируют миф о том, что якобы именно РОА сыграла ключевую роль в освобождении Праги. Как отмечается на мемориальной доске, установленной в конце апреля в пражском районе Ржепорые, «300 военнослужащих Русской освободительной армии погибли за освобождение Праги». Также на табличке приведена цитата из произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»: «Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?». Помимо мемориальной доски, в районе появился памятник в виде трёхметрового металлического столба. На его вершине находится миниатюрный танк, увенчанный военной каской.

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Как заявил в интервью «Радио Прага» староста района Ржепорые Павел Новотный, местные власти не могут оценивать, «достаточно ли освобождения Праги для искупления» преступлений РОА.

«Да, власовцы — это неоднозначное историческое явление, но в тексте мемориальной доски мы только констатируем, кто освободил Прагу и что в те дни действительно происходило. Может, власовцы и были убийцами, эсэсовцами, страшными людьми, хотя я так не думаю, но именно они стали единственной силой, выступившей в поддержку повстанцев, иначе Прага повторила бы судьбу Варшавы», — заявил политик.

Исторические споры

Как отметил в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв, сегодня историческая истина нередко приносится в жертву политическим соображениям. История с демонтажом монумента маршалу Коневу и установкой памятника власовцам — лишь часть этой тенденции, уверен эксперт.

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РИА Новости

«Находясь на своём посту, Столтенберг вынужден искать любой повод для обвинений в адрес Москвы. И это несмотря на то что СССР был союзником многих нынешних стран — участниц НАТО в борьбе с Гитлером. Но руководство НАТО давно предало собственную историческую память, для него политическая конъюнктура и желание побольнее задеть Россию куда важнее», — отметил Трухачёв в беседе с RT.

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Как считает Владимир Шаповалов, своим заявлением генсек НАТО, по сути, вмешался во внутриполитический спор, разгорающийся в Чехии.

«То, что Столтенберг осудил некие угрозы, якобы звучавшие в адрес политиков, ответственных за снос памятника, это одно. Но вместе с тем он оправдал их действия, назвав эти шаги проявлением демократии», — отметил Шаповалов.

По его мнению, генсек НАТО не столько поддержал чешскую демократию, сколько «подогрел русофобские настроения», тесно связанные с переписыванием исторической памяти.

«Это вряд ли придётся по вкусу тем ветеранам Второй мировой войны, которые живут в Великобритании, США и других странах антигитлеровской коалиции. Не говоря о том, что это безнравственно по отношению к памяти тех советских солдат и чешских жителей, которые вместе сражались за освобождение Праги от фашистских захватчиков», — подытожил Шаповалов.