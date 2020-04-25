Минобороны опубликовало архивные фотографии встречи на Эльбе в 1945 году

Минобороны России опубликовало архивные фотографии встречи войск I Украинского фронта Красной армии с военнослужащими I армии США 25 апреля 1945 года рядом с немецким городом Торгау на реке Эльба.

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