Минобороны опубликовало архивные фотографии встречи на Эльбе в 1945 году

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Минобороны России опубликовало архивные фотографии встречи войск I Украинского фронта Красной армии с военнослужащими I армии США 25 апреля 1945 года рядом с немецким городом Торгау на реке Эльба.
Минобороны опубликовало архивные фотографии встречи на Эльбе в 1945 году
  • © Минобороны РФ

На сайте российского оборонного ведомства создан раздел под названием «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы».

На одном из снимков запечетлена встреча командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Советского Союза Ивана Конева и командующего американской 12-й группой армий генерала Омара Брэдли.

Ранее Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских оккупантов.

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