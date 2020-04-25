Минобороны опубликовало архивные фотографии встречи на Эльбе в 1945 году
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На сайте российского оборонного ведомства создан раздел под названием «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы».
На одном из снимков запечетлена встреча командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Советского Союза Ивана Конева и командующего американской 12-й группой армий генерала Омара Брэдли.
Ранее Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских оккупантов.