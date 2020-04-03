Минобороны России опубликовало документы об освобождении Братиславы

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Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения нынешней столицы Словакии города Братиславы от немецко-фашистских оккупантов.
Минобороны России опубликовало документы об освобождении Братиславы
  • РИА Новости

«Посетители интернет-портала смогут ознакомиться с уникальными и ранее неизвестными архивными документами — боевыми сводками с фронтов, шифрограммами, политдонесениями, наградными листами и фотоматериалами», — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Уточняется, что освобождение Братиславы от немецко-фашистских захватчиков войсками 2-го Украинского фронта началось в апреле 1945 года.

В феврале Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.

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