Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта

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Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
  • РИА Новости

«13 февраля 1945 года освобождением столицы Венгрии и разгромом окружённой немецко-фашистской группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение RT.

Как указали в Минобороны, с 29 октября 1944 года в непрерывных боях советские войска освободили центральные районы Венгрии и её столицу Будапешт.

На интернет-портале Минобороны представлен новый историко-познавательный раздел, который основан на уникальных рассекреченных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.

Открывает раздел постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года, в котором сообщалось, что «не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнёта вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощённых ею странах».

В постановлении указывается на сохранение жизненного уклада местного населения: «Сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства».

В середине января Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы

Подробнее — в материале RT.

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