Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию проведения Ялтинской конференции. На сайте ведомства создан новый раздел, основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива Минобороны.

В разделе опубликован доклад командующего эскадрой Черноморского флота вице-адмирала С. Горшкова от 19 января 1945 года о проведении специальных мероприятий в рамках подготовки к встрече лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

Отмечается, что во время подготовки к конференции Ялту, её окрестности, а также акватории Ялты и Севастополя «превратили в неприступную крепость».

В разделе опубликованы боевые директивы штаба Черноморского флота, которые свидетельствуют о переброске значительных сил в район Ялты для защиты от возможных атак противника с моря и с воздуха.

Также обнародованы карты-схемы организации обороны заданных участков, приказ командующего ВВС Черноморского флота о создании воинского объединения специально для проведения Ялтинской конференции, другие документы.

Кроме того, в подборке представлены ранее не публиковавшиеся фотоснимки с мероприятий, проводившихся в период Ялтинской конференции, в том числе посещение Уинстоном Черчиллем Сапун-горы, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами.

Ранее Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов.