Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции

Короткая ссылка
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию проведения Ялтинской конференции. На сайте ведомства создан новый раздел, основанный на уникальных документах из фондов Центрального архива Минобороны.
Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции
  • © РИА Новости

В разделе опубликован доклад командующего эскадрой Черноморского флота вице-адмирала С. Горшкова от 19 января 1945 года о проведении специальных мероприятий в рамках подготовки к встрече лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

Отмечается, что во время подготовки к конференции Ялту, её окрестности, а также акватории Ялты и Севастополя «превратили в неприступную крепость».

В разделе опубликованы боевые директивы штаба Черноморского флота, которые свидетельствуют о переброске значительных сил в район Ялты для защиты от возможных атак противника с моря и с воздуха.

Также обнародованы карты-схемы организации обороны заданных участков, приказ командующего ВВС Черноморского флота о создании воинского объединения специально для проведения Ялтинской конференции, другие документы.

Кроме того, в подборке представлены ранее не публиковавшиеся фотоснимки с мероприятий, проводившихся в период Ялтинской конференции, в том числе посещение Уинстоном Черчиллем Сапун-горы, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами.

Ранее Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить