Минобороны России рассекретило архивные документы об освобождении Вены

Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских оккупантов.

В специальном разделе «Венский вальс Победы» на сайте ведомства представлены исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны, среди которых копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы.

«В политдонесении 3-го Украинского фронта от 20 апреля 1945 года приведены многочисленные примеры героизма и отваги красноармейцев», — отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Братиславы.