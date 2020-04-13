Минобороны России рассекретило архивные документы об освобождении Вены

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Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских оккупантов.

В специальном разделе «Венский вальс Победы» на сайте ведомства представлены исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны, среди которых копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы.

«В политдонесении 3-го Украинского фронта от 20 апреля 1945 года приведены многочисленные примеры героизма и отваги красноармейцев», — отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Братиславы.

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