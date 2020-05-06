«В ход идут различные выдумки»: как России приписывают «угрозы» в адрес организаторов демонтажа памятника Коневу в Праге

Глава пражского муниципалитета Ондржей Коларж в открытом письме пожаловался председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на «неадекватную реакцию» РФ из-за демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Он заявил, что Москва якобы подговаривает чешских граждан к физической расправе над теми, кто был причастен к сносу монумента, и вмешивается во внутренние дела страны. МИД РФ и посольство в Праге неоднократно опровергали данные обвинения. Эксперты полагают, что нападками на Москву прозападные силы Чехии рассчитывают привлечь внимание «старших партнёров» для получения финансовой помощи после окончания пандемии.

Ондржей Коларж, староста муниципалитета Praha 6, где стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу, направил открытое письмо главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. В нём он обратился за помощью в связи с «неадекватной реакцией» Москвы на демонтаж монумента.

«Уважаемая госпожа председатель, прошу и призываю вас принять решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо», — написал Коларж.

В частности, староста Praha 6 обвинил Москву во «вмешательстве во внутренние дела» республики. По его словам, российское посольство в Праге и госдеятели РФ «посредством социальных сетей и дезинформационных сайтов» якобы призывают граждан Чехии к «физической ликвидации» людей, имевших отношение к сносу памятника.

Коларж заявил, что Москва продолжает советский внешнеполитический курс, неприемлемый «для нашей цивилизации». Глава муниципалитета считает недопустимым уступать «давлению восточного гиганта на глиняных ногах». Уступки, как утверждает староста Praha 6, могут привести к «краху либеральной демократии». На текущий момент Еврокомиссия не комментировала письмо Коларжа.

Штаб-квартира Еврокомиссии

Reuters

© Johanna Geron

МИД РФ неоднократно опровергал обвинения главы Praha 6 и представителей чешских властей во вмешательстве во внутренние дела республики. Нападки на Москву в ведомстве объясняют «медийной антироссийской кампанией».

Российские дипломаты продолжают требовать от Праги неукоснительного соблюдения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года, который обязывает чешскую сторону обеспечивать охрану и уход за советскими воинскими мемориалами. Как заявила 5 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чешские власти наносят удар по «собственной национальной истории».

«То, что делается, — это удар в принципе, они, наверное, ещё этого не понимают, это удар в том числе по собственной национальной истории. Потому что Конев и Красная армия действовали вместе с чехами, это было такое единое братство. И вот эта потревоженная память и абсолютно кощунственные действия, конечно, вписаны уже в историю самой Чехии», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Изолента live».

«Провокационно-пропагандистские приёмы»

В конце апреля чешский журнал Respekt сообщил, что к Коларжу, мэру Праги Зденеку Гржибу и старосте столичного района Ржепорые Павлу Новотному, выступавшему с инициативой установки памятника власовцам, была приставлена полицейская охрана.

По данным источников этого издания, в начале апреля по российскому дипломатическому паспорту в аэропорт Праги якобы прибыл сотрудник спецслужб РФ с чемоданом, в котором находился смертельный яд рицин. По утверждениям журналистов, вещество якобы предназначалось Коларжу и Гржибу.

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Посольство РФ в чешской столице опровергло подобную информацию. В дипмиссии заявили, что с середины марта 2020 года ни один из сотрудников посольства не прибывал в столичный аэропорт. В посольстве подчеркнули, что «содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никаких оснований».

«Совершенно очевидно, что она (статья в Respekt. — RT) является продолжением активизировавшейся здесь в последние дни информационной кампании, направленной на дискредитацию нашей страны и навязывание её враждебного образа чешской общественности. Такие примитивные провокационно-пропагандистские приёмы, противоречащие элементарной журналистской этике, не могут вызывать ничего, кроме отвращения», — говорится в комментарии посольства.

Между тем президент Чехии Милош Земан считает, что таким образом Коларж пытается привлечь к себе внимание. По его словам, Россия чересчур остро отреагировала на «глупость, которую совершили наши политики, ничем иным (кроме данной истории. — RT) не примечательные. Он также добавил, что не верит публикациям в Respekt, и отметил, что спецслужбы не подтверждали, что в страну прибывал «российский агент» с рицином.

В беседе с RT доцент философского факультета МГУ политолог Борис Межуев обратил внимание на сходство обвинений, изложенных в письме Коларжа и в журнале Respekt, с ситуацией вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В данном инциденте британские власти обвинили РФ, не представив публике материалов расследования и каких-либо доказательств.

Староста муниципалитета Praha 6 Ондржей Коларж

Facebook

© @kolarondrej

«На мой взгляд, за подобными намёками и выпадами стоит желание некоторых сил в Чехии привлечь к стране внимание Запада. Чехия серьёзно пострадала экономически от пандемии. Там рассчитывают, что скандал с Россией и обвинения в возможном «покушении» на старосту муниципалитета позволят получить финансовую помощь от старших партнёров. Правда, я не уверен, что такой план сработает», — отметил Межуев.

Также, как полагает эксперт, с помощью громких обвинений в адрес Москвы Коларж надеется стать более значимой политической фигурой. По словам Межуева, до недавнего времени о старосте Praha 6 мало кто знал как в Чехии, так и в Евросоюзе.

«Чехия расколота»

Памятник Ивану Коневу, командующему войсками 1-го Украинского фронта, освободившими Прагу, был снят с постамента на площади Интербригады 3 апреля по решению администрации Praha 6. Коларж заявил, что его переместят в Музей памяти XX века.

Сам демонтаж он прокомментировал оскорбительной записью в Facebook о том, что монумент был убран из-за отсутствия медицинской маски в период карантина.

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В посольстве РФ в Праге назвали действия властей муниципалитета циничной расправой над памятником Коневу в канун 75-летия Победы над нацизмом. Дипломаты пообещали, что демонтаж монумента не останется без последствий.

7 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в уничтожении или повреждении мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Максимальное наказание за такие преступления — пять лет лишения свободы.

8 апреля министр обороны Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности «представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений», упомянув при этом о демонтаже памятника Коневу.

10 апреля правоохранители возбудили уголовное дело против представителей муниципальных властей Праги по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершённое публично»).

МИД Чехии заступился за Коларжа и других муниципальных деятелей. В ведомстве назвали недопустимым их уголовное преследование. Министерство иностранных дел республики настаивает, что перемещение монумента на другое место не противоречит Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Одновременно с уголовным разбирательством в отношении представителей администрации Praha 6 Москва рассчитывает добиться от Праги передачи статуи России. Ранее с соответствующей просьбой Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару.

Как поясняют эксперты, в чешском обществе и политической элите отсутствует единство по вопросу о значении освободительной миссии Красной армии. Часть граждан и левые партии выступают за сохранение памяти о подвигах советских воинов. Однако правящий лагерь, состоящий преимущественно из правых и либеральных сил, к которому относится Коларж, продвигает отрицательный взгляд на вклад СССР, акцентируя внимание на событиях 1968 года, когда страны Варшавского договора ввели войска в Чехословакию.

«Безусловно, Чехия расколота. Например, президент Милош Земан известен своей умеренной позицией по отношению к России и социалистическому прошлому. Но Чехия является парламентской республикой, и его полномочия сильно ограничены. Оппозиционные президенту силы в исполнительных и законодательных органах по-другому смотрят на ситуацию с памятником Коневу. И для России этот взгляд, конечно, является оскорбительным», — констатировал Межуев.

В комментарии RT эксперт РИСИ доктор исторических наук Оксана Петровская возложила вину за ситуацию с памятником советскому маршалу на прозападные партии Чехии, которые популярны в крупных городах страны, включая Прагу.