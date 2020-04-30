Монументальные разногласия: как развиваются отношения Москвы и Праги после сноса памятника маршалу Коневу

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш исключил возможность выдворения российского посла из республики в связи с обвинениями, прозвучавшими в адрес Москвы со стороны чешских СМИ. Ранее издание Respekt со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Россия якобы готовит покушение на пражских политиков, ответственных за снос памятника маршалу Коневу. В МИД РФ назвали эти обвинения «болезненными фантазиями». По мнению экспертов, власти Чехии в целом и значительная часть населения не разделяют агрессивную антироссийскую риторику оппозиционных политиков.

Ситуация, сложившаяся в отношениях России и Чехии в связи с прозвучавшими в чешских СМИ обвинениями в адрес российской стороны, не требует таких радикальных шагов, как выдворение российского посла из республики. Об этом заявил журналистам глава чешского правительства Андрей Бабиш.

По словам политика, сейчас актуальными спорами с Москвой занимается министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Как заявил Бабиш, власти республики не допустят вмешательства иностранных государств в её дела.

«Мы — суверенное государство и не позволим любой крупной мировой державе влиять каким-либо образом на наши политические дела», — подчеркнул Бабиш, выступая перед представителями СМИ после своих переговоров с президентом страны Милошем Земаном.

Андрей Бабиш

Reuters

© Yves Herman

«Недопустимо, если это правда, чтобы любое иностранное государство проводило у нас акции, направленные против наших граждан», — приводит слова Бабиша «Радио Прага».

Политик добавил, что чешские дипломаты также намерены говорить с Москвой о «недружественных проявлениях», с которыми за последние недели якобы пришлось столкнуться чешским дипмиссиям в Москве и Санкт-Петербурге.

Человек с чемоданом

Напомним, ранее чешское издание Respekt со ссылкой на неназванные источники сообщило о прибытии в Прагу «человека с российским дипломатическим паспортом», который якобы «путешествовал с чемоданом, в котором был смертельный яд рицин».

При этом, по информации журналистов, чешские службы безопасности знали о прибытии в страну этого человека, представлявшего «непосредственную угрозу» для чешских политиков. Якобы опасность покушения грозит старосте столичного района Praha 6 Ондржею Коларжу, принявшему ранее решение о демонтаже памятника советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу, а также мэру Праги Зденеку Гржибу, чья администрация дала площади перед посольством РФ новое имя — имя Бориса Немцова, российского оппозиционного политика.

Милош Земан

Reuters

© David W Cerny

Сейчас эти политики находятся под охраной чешских правоохранительных органов.

«Могу только сказать, что меня взяли под полицейскую защиту. Для этого были определённые причины... Здесь есть русский, которому поручено ликвидировать меня», — приводит агентство Reuters слова Ондржея Коларжа, прозвучавшие ранее в эфире телеканала Prima.

Как отметил в беседе с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв, эта публикация представляет собой намеренный вброс со стороны радикальных русофобских кругов, не столь многочисленных, но очень активных и пользующихся американской поддержкой.

«Их цель — полное разрушение российско-чешских отношений, и данная история — часть этих усилий», — уверен эксперт.

Эксперт обратил внимание, что чешский премьер-министр не стал подтверждать достоверность версии о якобы готовящемся покушении на чешских политиков со стороны России.

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«Начнём с того, что авиасообщение между Россией и ЕС прервано. Вряд ли кто-то мог прилететь из России в Прагу даже физически. Не говоря уже о том, что версия о принесении пражского старосты в качестве «сакральной жертвы» российскими спецслужбами — это бред. Бабиш не является пророссийским политиком, но он, вероятно, понимает важность России для Чехии в качестве торгового партнёра», — отметил эксперт.

Ранее в МИД Чехии заявили, что возвращение из командировки в Прагу «надлежащим образом аккредитованного российского дипломата» примерно три недели назад является «фактом».

Российское посольство в Чехии опровергло эту информацию. Как говорится в заявлении дипмиссии, с середины марта 2020 года «ни один из дипломатических сотрудников посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт».

До этого посольство прокомментировало и публикацию издания Respekt, в которой Россия фактически обвиняется в подготовке покушения на чешских политиков.

«Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никаких оснований», — говорится в комментарии российского дипломатического ведомства.

По мнению российских дипломатов, эта публикация стала продолжением информационной кампании, направленной на дискредитацию России.

«Такие примитивные провокационно-пропагандистские приёмы, противоречащие элементарной журналистской этике, не могут вызывать ничего, кроме отвращения», — считают в российском посольстве.

Выступая 29 апреля на брифинге, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прозвучавшие в адрес российской стороны обвинения «болезненными фантазиями».

«Здесь критиковать, описывать или давать какую-либо характеристику уже невозможно. Это граничащая с болезненным бредом провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям. Как мы понимаем, ради достижения этой цели они готовы на всё», — подчеркнула Захарова.

Раскол по исторической линии

Напомним, монумент советскому маршалу Коневу был установлен в Праге 9 мая 1980 года в знак благодарности Красной армии, освободившей город от гитлеровских войск в 1945 году. Весной 1945-го в Чехословакии активизировалось движение сопротивления фашистским силам, на помощь чехам пришли советские войска. Наиболее важную роль в освобождении нынешней столицы Чехии сыграли силы 1-го Украинского фронта, которыми командовал Иван Конев.

В начале апреля 2020 года памятник маршалу Коневу был демонтирован по решению муниципалитета района Praha 6. Согласно официальному объяснению, которое дали местные власти, такое решение было принято из-за регулярных атак вандалов, которые обливали монумент краской.

Как ранее заявлял районный глава, за последние годы на уход за памятником были потрачены сотни тысяч крон. Политик также предлагал перенести монумент на территорию российского посольства.

Жители Праги приветствуют советские войска. 9 Мая 1945 года

РИА Новости

© Леонид Доренский

Следует отметить, что действия пражского муниципалитета осудила не только Москва. Не одобряет их и президент Чехии Милош Земан. Как написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек, в тяжёлый период борьбы с пандемией коронавируса власти столичного района Praha 6 «решили покрыть позором страну». При этом Овчачек добавил, то за решением о сносе памятника стояли политики, настроенные оппозиционно к действующим властям республики.

Милош Земан также высказался по этому вопросу напрямую, осудив инициаторов сноса.

«Маршал Конев освободил не только Прагу, он также освободил Освенцим, в то время как те, кто этот памятник устраняет, пока ничего стоящего в своей жизни не сделали. Это особенность «борцов с памятниками», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил в беседе с RT политолог Борис Межуев, по вопросу отношения к России и коммунистическому прошлому в обществе Чехии существует серьёзный раскол.

«Многие благодарны Москве, а памятник Коневу воспринимают как часть собственной истории. После войны не было более просоветского народа, чем чехи, это была абсолютная любовь к советскому освободителю. После 1968 года отношение стало меняться. А после распада СССР изменилось совсем, но значительная часть общества всё равно сохранила доброе отношение к прошлому. Сегодня же протест против коммунистического прошлого используется многими политиками, чтобы продемонстрировать определённую позицию», — отметил эксперт.

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Похожей точки зрения придерживается и Вадим Трухачёв. Как пояснил эксперт, сейчас отношение к России является «разменной монетой» для чешских политиков.

«В Чехии есть большой разброс мнений. Староста Ондржей Коларж принадлежит к партии «ТОП 09», которая находится в глухой оппозиции и к премьеру Бабишу, и к президенту Земану. Это крайне русофобский фланг чешской политики. Уровень русофобии в Чехии преувеличивать не стоит, но и не брать её в расчёт тоже нельзя. Можно сказать, что в Праге большинство жителей или одобряют демонтаж памятника, или же просто не возражают. При этом большинство граждан в целом по стране скорее против сноса», — отметил эксперт.

Как пояснил Трухачёв, памятник долго не могли снести потому, что в чешском обществе было много противников такого шага. И демонтировать памятник местным властям удалось только благодаря карантину, потому что никто не мог выйти на улицу и выступить против. Дело в том, что с середины марта в стране был введён запрет на свободное передвижение граждан, а также запрет собираться группами более двух человек. Ограничения были ослаблены 24 апреля, но за это время пражский муниципалитет успел снести памятник.

«Чешское общество в достаточной степени расколото по отношению к России. В стане примерно 15—20% русофилов, столько же русофобов, а остальные придерживаются нейтральной позиции», — отметил эксперт.

Нападки на Россию

Власти Праги заявляют, что не могли повлиять на решение муниципальных властей. Об этом сообщил мэр Праги Зденек Гржиб, комментируя новость о возбуждении СК РФ уголовного дела по факту демонтажа памятника советскому маршала. Дело в том, что в Чехии, как и во многих других европейских странах, муниципальная власть имеет очень большие полномочия.

Как напомнили ранее в МИД России, демонтаж памятника советскому маршалу явно нарушает Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, выступая ранее на брифинге. Она отметила, что условия договора обязывают стороны обеспечивать сохранность и уход за воинскими памятниками, а также предоставлять к ним доступ.

Здание посольства России в Праге

AFP

© Michal Cizek

«Ссылки на положения внутреннего права, как и на решения местных органов, в качестве оправдания для невыполнения договора недопустимы... Вопрос о том, в чьей собственности находится памятник, в данном рассматриваемом контексте значения не имеет», — подчеркнула Захарова.

Что касается публикации о якобы готовящемся российской стороной покушении на чешских политиков, то в МИД России их оценивают как «очередной этап в развёрнутой на Западе нечистоплотной работе по шельмованию России».

Интересно, что отец главы муниципалитета Praha 6 Коларжа ранее работал в чешском МИД, был послом в США и России. Сейчас он советник американской консалтинговой компании, которая и готовила для пражского муниципалитета заключение, обосновывающее снос памятника маршалу Коневу. Об этом напомнил ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

По мнению Трухачёва, демонтаж памятника Коневу не может не отразиться на российско-чешских отношениях, но сейчас всё зависит от властей республики.

«Лучшим вариантом была бы переустановка памятника в каком-то другом районе Праги. Если чешское руководство озадачится этим вопросом, тогда отношения удастся привести в норму», — подытожил эксперт.