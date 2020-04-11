«Это подлость»: внучка Ивана Конева — о сносе памятника Маршалу Советского Союза в Праге

Муниципальные власти района Прага-6 целенаправленно выбрали для сноса памятника маршалу Коневу время карантина, когда никто в столице Чехии не может собираться группами более двух человек, заявила внучка советского военачальника Елена в интервью RT. Она отметила, что для семьи маршала произошедшее было шоком, назвала демонтаж монумента подлостью и рассказала, что рядовые граждане извиняются перед ней за действия чешских властей.

— Как вы восприняли ситуацию со сносом памятника маршалу Коневу в Праге? Как к этому отнеслись в Чехии, были ли противники его демонтажа?

— История с памятником Ивану Коневу в Праге длилась уже достаточно давно — с тех пор, как к власти в районе Прага-6 пришла партия «ТОП 09». Идеология этой партии — ярый антикоммунизм, они уже долго борются с этим памятником. Решение о его сносе было принято около семи месяцев назад, так что мы ожидали, что это произойдет.

Но в любом случае для нас это был шок. Важно ещё, какое время выбрали муниципальные власти для сноса памятника: время карантина, когда в Праге никто не имеет права собираться группами больше двух человек. Я считаю, что это подлость. А глава района Прага-6 Ондржей Коларж в своём Facebook ещё и комментирует снос памятника, заявляя, что на нём «не было маски». Это тоже шуточка ещё та.

Памятник стоял в Праге с 1980 года. Сорок лет. От властей была формулировка, что сносят его в связи с «учащением актов вандализма». Они действительно были: памятник несколько раз обливали краской. Но никто особенно и не искал виновников.

В последний раз, кстати, памятник очищали сами жители города. До этого восстановлением занималась мэрия, но там в какой-то момент сказали, что на это больше нет денег, поэтому памятник приводили в порядок сами чехи. Я знаю этих людей, и сейчас они все в состоянии шока.

Мне сейчас приходит много сообщений от жителей Праги, люди переживают и извиняются за действия властей. Противников сноса достаточно, и с чешской стороны есть петиция, в которой жители требуют вернуть памятник на прежнее место. Сейчас из-за карантина они практически ничего больше не могут сделать — ни собраться, ни устроить митинг. Проводились только одиночные пикеты и акция «Цветы маршалу Коневу» — её раньше устраивали в день рождения деда. На этот раз, правда, цветы несли уже к нашему консульству.

— Как вы относитесь к решению властей района Прага-6 установить памятник в «Музее XX века», который решили открыть местные политики?

— Семья (Ивана Конева. — RT) была бы согласна, если бы памятник перенесли на Ольшанское кладбище. Там дед был бы среди своих солдат, которые погибли, освобождая Чехословакию. Кстати, чехи изначально настаивали на том, чтобы отдать памятник нашему посольству. Но дедушка никогда не был дипломатом, он воин — что ему делать на территории посольства?

Дело в том, что в Чехии до определённого момента продолжалась борьба за памятник — там ведь есть как его противники, так и те, кто его защищал.

Но, разумеется, мы против того, чтобы памятник теперь сделали «экспонатом номер один» в так называемом «Музее XX века» — это некий эвфемизм, проще сказать: в музее тоталитаризма.

Иван Конев был освободителем Праги, и с тем, чтобы памятник герою выставили с табличкой «Захватчик», я в корне не согласна. Так же, как не согласны все, кто хоть немного разбирается в истории. Памятник надо забрать домой. Этот «музей» не то место, где должен стоять маршал нашей Победы.

— Куда вы обращались или планируете обратиться за поддержкой в этой ситуации? Как вы оцениваете реакцию Москвы на снос памятника советскому маршалу?

— В связи со сносом памятника я сделала публикацию в Facebook и запустила хештег «Верните маршала домой». Кроме того, я создала петицию, призывающую вернуть памятник в Россию.

Я не могу сказать, какой именно ответ должен последовать от России в данной ситуации, хотя всё-таки считаю, что какие-то рычаги воздействия у нас есть.

Однако проблема в том, что по чешским законам памятник маршалу Коневу принадлежит району, в котором он установлен, то есть Праге-6. Единственный человек, который может решить судьбу памятника, — староста данного района. То есть ни министр обороны Чехии, ни министр иностранных дел, ни даже президент не могут взять и волевым решением отдать памятник нам.

Большое спасибо нашему министру обороны Сергею Шойгу, который вчера обратился к министру обороны Чехии с просьбой отдать нам памятник, заверив, что российское Министерство обороны компенсирует все затраты. Но вы, наверное, сами знаете, какой был ответ: чешские власти сказали, что они «не могут этого сделать, поскольку памятник — собственность района Прага-6».

— Российский Фонд защиты национального исторического наследия направлял генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с призывом защитить монумент, а ответственных за его снос осудить. Как вы относитесь к данной инициативе?

— Я не знаю, насколько это может повлиять на ситуацию, но считаю, что этот вопрос надо поднимать, и это правильно. Это должно касаться не только отношений между нашими двумя странами, этому прецеденту должна быть дана мировая оценка. Всё-таки Вторая мировая война — это значимое событие в истории человечества, и дед сыграл в нём не последнюю роль.

Кроме того, я бы просила, чтобы вступились еврейские общественные организации, ведь всё-таки фронт Конева освободил Освенцим — этот безумный ужасный лагерь.

Поляков за годы войны было уничтожено очень много, и Освенцим находился именно на территории Польши. Но, кстати, благодарные поляки в 1991 году такой же памятник Ивану Коневу тоже убрали. Но спасибо, что они его отдали России без всяких разговоров, и памятник уже давно стоит в Кирове.

Кстати, оба этих памятника — и в Польше, и в Чехии — устанавливались не на российские или советские деньги, это было желание чешской и польской стороны, и создавали их тоже не советские, а польский и чешский скульпторы.

— Какие воспоминания у вас остались о дедушке, каким вы его помните? Можете ли вы поделиться его рассказами об освобождении Праги? Как он говорил об этом дне, часто ли вспоминал?

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— Когда дедушка умер, мне было 19 лет, поэтому помню я его хорошо. Он очень часто рассказывал о войне. Когда мы собирались за общими семейными обедами на даче, это всегда было обсуждение его операций. Даже в школе и институте я всегда делала доклады об освобождении городов армией под командованием моего деда.

Он всегда с удовольствием ездил в Прагу. Практически каждый год дедушка отдыхал в Карловых Варах, и он всегда ехал в эту страну с хорошим настроением. Ничего, кроме огромной любви и уважения к чехам у него не было. В событиях 1968 года (ввод войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию. — RT) он не участвовал, поскольку в тот момент был уже на пенсии. Никогда я не слышала от него ни одного плохого слова об этой стране.

В Праге он фактически встретил первый мирный день, когда перестали бить орудия, была тишина и пели птицы. Цвела прекрасная сирень, и наших солдат забрасывали букетами из сирени. Мой дедушка тоже получил свой букет — и на памятнике у него в руках как раз ветка сирени. Если смотреть кадры из освобожденной Праги, когда он едет на машине — он с трудом ехал сквозь толпу, потому что на улицы вышел весь город, Прага встречала своих освободителей.

Воспоминания о том дне у него были очень хорошие, но впоследствии он часто приходил на приходил на Ольшанское кладбище, и ему было очень тяжело смотреть на надгробия, датированные и 10, и 11 мая. Война уже была окончена, но люди продолжали гибнуть, потому что там всё ещё были нацисты.