В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей

Короткая ссылка
Власти района Прага-6, на территории которого находится памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, приняли решение о его переносе в музей.
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
  • РИА Новости

«Большинством голосов было принято решение о переносе памятника в достойное место, в один из музеев, и проведении конкурса на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году», — приводит РИА Новости слова главы района. 

22 августа неизвестные осквернили памятник Коневу, написав на нём краской оскорбление.

Сообщалось, что власти рассматривают возможность отправки монумента в Россию либо передачи его на хранение в частную коллекцию.

Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, призвал сохранить памятник Коневу в Праге.

Монумент маршалу СССР был установлен в чешской столице в 1980 году.

Он неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник розовой краской, а осенью 2017-го вандалы написали на монументе несколько дат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить