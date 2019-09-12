В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей

Власти района Прага-6, на территории которого находится памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, приняли решение о его переносе в музей.

«Большинством голосов было принято решение о переносе памятника в достойное место, в один из музеев, и проведении конкурса на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году», — приводит РИА Новости слова главы района.

22 августа неизвестные осквернили памятник Коневу, написав на нём краской оскорбление.

Сообщалось, что власти рассматривают возможность отправки монумента в Россию либо передачи его на хранение в частную коллекцию.

Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, призвал сохранить памятник Коневу в Праге.

Монумент маршалу СССР был установлен в чешской столице в 1980 году.

Он неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник розовой краской, а осенью 2017-го вандалы написали на монументе несколько дат.