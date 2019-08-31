Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек раскритиковал решение администрации района Прага 6 закрыть брезентом и лесами памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

«Я давно говорил, что толкование истории принадлежит историкам, а не политикам. Случай с памятником Коневу только подтверждает это», — написал политик в Twitter.

Dlouho říkám, že výklad historie patří historikům, nikoliv politikům. Kauza Koněvova pomníku to jen potvrzuje. A vedení Prahy 6 se v ní chová jako soft verze Franty Sauera... — Jan Hamáček (@jhamacek) August 30, 2019

22 августа неизвестные осквернили памятник Коневу в Праге, написав на нём краской оскорбление.

Ранее глава района Прага 6 Ондржей Коларж заявил, что власти не намерены заниматься очисткой монумента.

По его словам, памятник следует либо перевезти в Россию, либо передать на хранение в частную коллекцию.

Посольство России расценило действия властей Праги как повторное осквернение памяти павших в борьбе с фашистами солдат Красной армии.