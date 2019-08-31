Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу

Короткая ссылка
Вице-премьер Чехии Ян Гамачек раскритиковал решение администрации района Прага 6 закрыть брезентом и лесами памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

«Я давно говорил, что толкование истории принадлежит историкам, а не политикам. Случай с памятником Коневу только подтверждает это», — написал политик в Twitter.

22 августа неизвестные осквернили памятник Коневу в Праге, написав на нём краской оскорбление.

Ранее глава района Прага 6 Ондржей Коларж заявил, что власти не намерены заниматься очисткой монумента.

По его словам, памятник следует либо перевезти в Россию, либо передать на хранение в частную коллекцию.

Посольство России расценило действия властей Праги как повторное осквернение памяти павших в борьбе с фашистами солдат Красной армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить