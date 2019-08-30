Посольство России осудило закрытие памятника Коневу брезентом в Праге

Решение администрации района Прага-6 закрыть брезентом и лесами памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу расценивается Россией как повторное осквернение памяти павших в борьбе с фашистами солдат Красной армии, заявили в российском посольстве в Чехии.

«Примечательно, что радикальное решение закрыть брезентом памятник, посвящённый одному из тех, кто избавил Европу от ужасов нацизма, принимается накануне 80-й годовщины начала самого страшного военного конфликта в истории человечества», — говорится в комментарии посольства в Facebook.

Как подчеркнули дипломаты, действия муниципальных властей Праги и их одобрение вандализма в отношении памятника свидетельствуют, что монумент нуждается в защите.

«Хотели бы напомнить, что глава района в своём профиле в социальной сети Facebook назвал внешний вид облитого в ночь на 22 августа красной краской мемориала «красивым» и прямо заявил, что не намерен приводить его в надлежащий вид», — отметили в дипмиссии.

В посольстве рассказали, что чешские граждане направляют им письма, в которых осуждают действия властей.

«Убеждены, что в Чехии бережно и с большим уважением относятся к памяти воевавших с нацизмом в годы Второй мировой войны... Выражаем сожаление, что о руководстве городского района Прага-6 мы этого сказать не можем», — заключили представители посольства.

Ранее глава района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что власти не намерены заниматься очисткой памятника Коневу.

По его словам, памятник следует либо перевезти в Россию, либо передать на хранение в частную коллекцию.

22 августа неизвестные осквернили памятник Коневу в Праге, написав на нём краской оскорбление.