МИД Чехии прокомментировал ситуацию с осквернением памятника Коневу

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В МИД Чехии выразили сожаление по поводу осквернения в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

«МИД Чехии выражает своё сожаление по поводу совершённого акта вандализма и заявляет, что с глубоким уважением относится к памяти советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии», — цитирует РИА Новости представителя чешского МИД Зузану Штихову.

22 августа неизвестные нанесли на памятник спреем надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату — «1968».

Памятник маршалу Коневу был установлен в чешской столице в 1980 году. 

Монумент неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник Коневу розовой краской, а осенью 2017-го вандалы написали на монументе несколько дат.

Ранее Россия заявила Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге.

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