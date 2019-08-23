Россия заявила Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге
- РИА Новости
В МИД России подчеркнули, что подобные действия на территории Чехии стали принимать системный характер, они нацелены на искажение истории и умаление значения победы в Великой Отечественной войне, а также создание негативного образа воинов-освободителей.
«Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Российские дипломаты напомнили, что маршала Конева «связывает с Чехией только победный май 1945 года», когда войска под его командованием освободили Прагу от фашистов.
«Особое возмущение вызывают попытки чешских «историков» связать имя И.С. Конева с событиями 1968 года, к которым маршал не имел никакого отношения», — подчеркнули в российском МИД.
Ранее сообщалось, что в Праге неизвестные написали на монументе памятника маршалу Коневу оскорбление.
В полиции города заявили о начале расследования инцидента.