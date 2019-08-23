Россия заявила Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России для выражения решительного протеста в связи с осквернением памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России подчеркнули, что подобные действия на территории Чехии стали принимать системный характер, они нацелены на искажение истории и умаление значения победы в Великой Отечественной войне, а также создание негативного образа воинов-освободителей.

«Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Российские дипломаты напомнили, что маршала Конева «связывает с Чехией только победный май 1945 года», когда войска под его командованием освободили Прагу от фашистов.

«Особое возмущение вызывают попытки чешских «историков» связать имя И.С. Конева с событиями 1968 года, к которым маршал не имел никакого отношения», — подчеркнули в российском МИД.

Ранее сообщалось, что в Праге неизвестные написали на монументе памятника маршалу Коневу оскорбление.

В полиции города заявили о начале расследования инцидента.