Земан призвал сохранить в Праге памятник маршалу Коневу

Президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала «Баррандов» призвал сохранить на площади Интербригады в Праге памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

«Я рекомендовал бы оставить памятник на месте. Маршал Конев освободил не только Прагу, но и Освенцим», — цитирует его ТАСС.

При этом он назвал трусами тех, кто пытается бороться с памятниками.

«Памятники не могут защищаться», — отметил чешский лидер.

Он также напомнил, что 9 мая 1945 года именно войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева подавили сопротивление отказывавшихся сдаваться фашистских подразделений в Праге.

Ранее в районе Прага 6 убрали строительные леса вокруг памятника Коневу.

22 августа неизвестные осквернили памятник, написав на нём краской оскорбление.

Впоследствии администрация района в Праге приняла решение закрыть монумент брезентом и лесами.

Сообщалось, что власти рассматривают возможность отправки памятника в Россию, либо передачи его на хранение в частную коллекцию.