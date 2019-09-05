Земан призвал сохранить в Праге памятник маршалу Коневу
«Я рекомендовал бы оставить памятник на месте. Маршал Конев освободил не только Прагу, но и Освенцим», — цитирует его ТАСС.
При этом он назвал трусами тех, кто пытается бороться с памятниками.
«Памятники не могут защищаться», — отметил чешский лидер.
Он также напомнил, что 9 мая 1945 года именно войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева подавили сопротивление отказывавшихся сдаваться фашистских подразделений в Праге.
Ранее в районе Прага 6 убрали строительные леса вокруг памятника Коневу.
22 августа неизвестные осквернили памятник, написав на нём краской оскорбление.
Впоследствии администрация района в Праге приняла решение закрыть монумент брезентом и лесами.
Сообщалось, что власти рассматривают возможность отправки памятника в Россию, либо передачи его на хранение в частную коллекцию.