Строительные леса вокруг памятника Коневу в Праге убрали

Власти района Прага 6 в чешской столице убрали строительные леса вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленному на площади Интербригады.

«Убраны строительные леса вокруг памятника, на которых было закреплено снятое ранее его брезентовое покрытие, предохранявшее от повторения случаев осквернения краской», — цитирует ТАСС сообщение муниципалитета.

Ранее посольство России заявило, что решение администрации района Прага 6 закрыть брезентом и лесами памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу расценивается Россией как повторное осквернение памяти павших в борьбе с фашистами солдат Красной армии.

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек также раскритиковал решение администрации района Прага 6.