Строительные леса вокруг памятника Коневу в Праге убрали

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Власти района Прага 6 в чешской столице убрали строительные леса вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленному на площади Интербригады.
Строительные леса вокруг памятника Коневу в Праге убрали
  • РИА Новости

«Убраны строительные леса вокруг памятника, на которых было закреплено снятое ранее его брезентовое покрытие, предохранявшее от повторения случаев осквернения краской», — цитирует ТАСС сообщение муниципалитета.

Ранее посольство России заявило, что решение администрации района Прага 6 закрыть брезентом и лесами памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу расценивается Россией как повторное осквернение памяти павших в борьбе с фашистами солдат Красной армии.

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек также раскритиковал решение администрации района Прага 6.

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