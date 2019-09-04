Строительные леса вокруг памятника Коневу в Праге убрали
- РИА Новости
«Убраны строительные леса вокруг памятника, на которых было закреплено снятое ранее его брезентовое покрытие, предохранявшее от повторения случаев осквернения краской», — цитирует ТАСС сообщение муниципалитета.
Ранее посольство России заявило, что решение администрации района Прага 6 закрыть брезентом и лесами памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу расценивается Россией как повторное осквернение памяти павших в борьбе с фашистами солдат Красной армии.
Вице-премьер Чехии Ян Гамачек также раскритиковал решение администрации района Прага 6.