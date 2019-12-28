Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге

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Неизвестные в Праге осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Как передаёт ТАСС, памятник к настоящему времени приведён в надлежащий вид.
Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
  • РИА Новости

Отмечается, что на руку бронзовой статуи полководца вандалы повесили «гирлянду» из сарделек. К ней они прикрепили памятные ленты, снятые с венков, возложенных к монументу 16 декабря 2019 года по случаю 122-й годовщины со дня рождения Конева.

В настоящее время инцидент расследуют правоохранительные органы, у памятника дежурит полиция.

Уточняется, что власти района Прага-6, на территории которого находится памятник, разрешили проведение в субботу у монумента митинга в поддержку решения о его переносе, до этого там намерены собраться представители чешской общественности, протестующие против этих действий.

По данным агентства, памятник уже приведён в надлежащий вид. 

«Финансового ущерба памятнику не нанесено. Но на этот раз вандалы зашли достаточно далеко», — заявил руководитель представительства Минобороны России в Чехии по военно-мемориальной работе Алексей Трякин.

В сентябре власти района Прага-6 приняли решение о переносе памятника в музей.

Президент Чехии назвал позором это решение.

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что большинство пражан против вывоза памятника Коневу.

Председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг монумента.

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