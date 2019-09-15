Мединский рассказал об отношении пражан к памятнику Коневу

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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что большинство пражан против вывоза памятника маршалу Ивану Коневу.

«Президент Чехии Милош Земан, человек высокой культуры, свое резко отрицательное мнение на вывоз памятника маршалу Ивану Коневу уже высказал», — цитирует ТАСС Мединского.

Он отметил, что большинство граждан Чехии и пражане поддерживают мнение Земана.

12 сентября президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу.

Ранее власти района Прага-6, на территории которого находится монумент, приняли решение о его переносе в музей.

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