Мединский рассказал об отношении пражан к памятнику Коневу
«Президент Чехии Милош Земан, человек высокой культуры, свое резко отрицательное мнение на вывоз памятника маршалу Ивану Коневу уже высказал», — цитирует ТАСС Мединского.
Он отметил, что большинство граждан Чехии и пражане поддерживают мнение Земана.
12 сентября президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу.
Ранее власти района Прага-6, на территории которого находится монумент, приняли решение о его переносе в музей.