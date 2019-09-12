Посольство России в Чехии возмутилось решением по памятнику Коневу

Посольство России в Чехии возмутилось решением районных властей Праги перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.

Как отметили в дипмиссии, этот шаг не стал неожиданностью.

«С учётом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и её столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию», — цитирует посольство РИА Новости.

Ранее в Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей.

Монумент маршалу СССР был установлен в чешской столице в 1980 году.

Он неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник розовой краской, а осенью 2017-го вандалы написали на монументе несколько дат.

Также 22 августа неизвестные осквернили памятник, написав на нём краской оскорбление.