Посольство России в Чехии возмутилось решением по памятнику Коневу
- РИА Новости
Как отметили в дипмиссии, этот шаг не стал неожиданностью.
«С учётом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и её столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию», — цитирует посольство РИА Новости.
Ранее в Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей.
Монумент маршалу СССР был установлен в чешской столице в 1980 году.
Он неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник розовой краской, а осенью 2017-го вандалы написали на монументе несколько дат.
Также 22 августа неизвестные осквернили памятник, написав на нём краской оскорбление.