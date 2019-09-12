Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
- Reuters
«Это (решение о перемещении памятника. — RT) — позор для нас. Конев — символ воинов, погибших при освобождении Праги. Их было примерно 13 тыс. Он и символ красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тыс.», — приводит ТАСС слова Земана.
Ранее власти района Прага-6, на территории которого находится монумент, приняли решение о его переносе в музей.
Посольство России в Чехии, в свою очередь, выразило по этому поводу возмущение.
Монумент маршалу Коневу был установлен в чешской столице в 1980 году.
Он неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник розовой краской, а осенью 2017-го вандалы написали на монументе несколько дат.
Также 22 августа неизвестные осквернили памятник, написав на нём краской оскорбление.