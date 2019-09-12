Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу

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Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
  • Reuters

«Это (решение о перемещении памятника. — RT) — позор для нас. Конев — символ воинов, погибших при освобождении Праги. Их было примерно 13 тыс. Он и символ красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тыс.», — приводит ТАСС слова Земана. 

Ранее власти района Прага-6, на территории которого находится монумент, приняли решение о его переносе в музей.

Посольство России в Чехии, в свою очередь, выразило по этому поводу возмущение.

Монумент маршалу Коневу был установлен в чешской столице в 1980 году.

Он неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник розовой краской, а осенью 2017-го вандалы написали на монументе несколько дат.

Также 22 августа неизвестные осквернили памятник, написав на нём краской оскорбление.

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