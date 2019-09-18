Герой России прокомментировал ситуацию вокруг памятника Коневу в Праге

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Председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг памятника маршалу Коневу в Праге.
Герой России прокомментировал ситуацию вокруг памятника Коневу в Праге
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Маршал Конев — это воин-освободитель чешского и словацкого народов. За свободу Праги отдали жизнь более 140 тыс. красноармейцев. И переносить памятник — это значит кощунственно стирать историческую правду», — отметил он.

Липовой выразил уверенность, что простые чехи помнят и всегда будут помнить, кому обязаны тем, что могут жить в свободной и независимой стране.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что большинство пражан против вывоза памятника Коневу.

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