В Кремле прокомментировали демонтаж памятника Коневу в Чехии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии.

«Мы не приемлем эти действия, мы сожалеем в этой связи, и мы, конечно, предпочли бы видеть этот памятник восстановленным — или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или, если это потребуется, на русской земле», — заявил Песков.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Коневу в Праге. Отмечается, что дело завели по признакам преступления «Осквернение символов воинской славы России, совершённое публично».

В МИД Чехии также прокомментировали решение властей Праги о сносе памятника Коневу.