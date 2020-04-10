В Кремле прокомментировали демонтаж памятника Коневу в Чехии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии.
В Кремле прокомментировали демонтаж памятника Коневу в Чехии
  • Reuters

«Мы не приемлем эти действия, мы сожалеем в этой связи, и мы, конечно, предпочли бы видеть этот памятник восстановленным — или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или, если это потребуется, на русской земле», — заявил Песков.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Коневу в Праге. Отмечается, что дело завели по признакам преступления «Осквернение символов воинской славы России, совершённое публично».

В МИД Чехии также прокомментировали решение властей Праги о сносе памятника Коневу.

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